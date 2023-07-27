沙特球會獲170億鎊掃貨　軒達臣等4星加盟

沙特阿拉伯聯賽嘅「星戰計劃」，自上年底C朗拿度加盟揭開序幕，今夏已獲賓施馬等巨星加盟，據美國著名媒體《CBS》爆料，沙特體育局已撥出170億鎊(約1,715億港元)軍費畀各大球會買人。英格蘭國腳佐敦軒達周四(27日)宣布轉戰沙特，馬爾甘、沙迪奧文尼同馬高華拉堤亦將會喺沙特亮相。

希拉爾日前出動天價斟介基利安麥巴比，沙特球會嘅財力再令球迷震驚，據《CBS》報道，沙特體育部長已撥170億鎊資金，喺2030年前提供畀各間球會掃貨，而且瞄準嘅都係C朗、美斯、麥巴比、賓施馬、尼馬等頂尖巨星，務求將最出色嘅球員帶去沙特。

沙特呢個「星戰計劃」亦相當順利，英格蘭中場佐敦軒達臣周三正式加盟由謝拉特執教嘅伊蒂法克，並喺官宣前已隨隊操練，呢位33歲球星隨後喺社交網向利物浦球迷發出告別信：「今日係我最後一次喺晏菲路更衣室，你可以想像我有幾激動......我到死一刻都係『紅軍』嘅人，多謝大家畀我嘅一切，你永遠不會獨行。」

近期動作多多嘅希拉爾，周四宣布以5,100萬鎊(約5.14億港元)向辛尼特收購巴西翼鋒馬爾甘，雙方已簽約4年；希拉爾收購馬高華拉堤亦進入最後階段，轉會權威記者Fabrizio Romano報道，有關談判已接近完成，目前審視3年合約細節，巴黎聖日耳門只要求2,570萬鎊(約2.59億港元)就會放人。

至於C朗效力嘅艾納斯，獲拜仁慕尼黑證實同沙迪奧文尼進行轉會談判，拜仁會長漢拿證實：「我哋已經收到文尼經理人通知，轉會談判已經展開。」拜仁一直希望盡快賣走沙迪奧文尼，而Fabrizio Romano消息指呢位塞內加爾前鋒，已經就個人條款同艾納斯傾掂數。