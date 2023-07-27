何詩蓓100自首名晉級　今晚7時爭入決賽

世界游泳錦標賽今日（27日）續於日本福岡舉行，香港代表何詩蓓（Siobhan）在100米自由泳初賽游出53秒15，總成績排名第一，晉級香港時間晚上7時11分舉行的準決賽。

何詩蓓昨日在200米自由米決賽，不敵澳洲雙姝和加拿大新星，名列第4，她在社交媒體寫道：「有時候你盡力了，但你的最好還不夠好。比賽還沒結束，還有100米自由泳，我會繼續前進。」抱著決心，Siobhan今早轉戰100米自由泳初賽，游出53秒15，總成績排名第一，殺入準決賽。

美國泳手Abbey Weitzeil以53秒25緊隨其後，東京奧運金牌得主、澳洲的麥基恩以53秒40排名第3。剛打破200自世界紀錄的澳洲猛將奧姬娜嫺，游出54秒01名列第7。而與Siobhan同組的日本「抗癌飛魚」池江璃花子，造出54秒67名列16，拿下準決賽最後一席。

Siobhan於東奧摘下兩銀，同年於短池世錦賽包攬100和200自冠軍，兼打破200自世界紀錄，至今於短池世錦賽累積3金1銀1銅，但一直無緣長池世錦賽獎牌，將於100自繼續衝擊生涯首面獎牌。