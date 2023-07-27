曼聯吞皇馬2蛋 比寧咸妙射笠死奧拿拿

奧拿拿首次為曼聯上陣。(曼聯官方twitter)

喺美國集訓嘅曼聯連續2日輸波，繼B隊周三(26日)輸畀域斯咸後，主力陣容周四(27日)朝早亦以0比2不敵皇家馬德里，新加盟嘅奧拿拿首度為曼聯上陣把關，雖演整體演出唔錯，但面對祖迪比寧咸嘅巧妙笠射亦無能為力。

曼聯今場強陣出擊，門將奧拿拿首演最受注目，不過開局唔太順利，備受坦哈格重用嘅18歲新星馬恩奧，開波3分鐘就受傷，但喺曼聯仲未換得切人，皇馬6分鐘就由祖迪比寧咸接應長傳突破越位，單刀巧妙笠射，奧拿拿得個睇字。

兩隊之後快上快落戰況激烈，美臣蒙特、加拿祖都有威脅埋門，皇馬嘅雲尼斯奧斯祖利亞亦令曼聯防線風聲鶴唳，比賽尾段曼聯發起狂攻，但去到89分鐘再輸多球，盧卡斯華斯基斯右路傳中，祖斯奴門前施展倒掛精彩轟入，帶領皇馬贏2比0。

奧拿拿首演雖然失2球輸波，不過佢經常走出禁區做清道夫嘅踢法，就為曼聯後場組織帶嚟重大改變，《曼徹斯特晚報》賽後亦畀佢全隊最高嘅7分，評語係：「傳球非常純熟，精彩單手擋出雲尼斯奧斯祖利亞射門，經常提場。」