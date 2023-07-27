香港金牛作客憾負　周五回主場鬥武漢

周三（26日）全國男子籃球聯賽（NBL），香港金牛作客長沙灣田勇勝，以100：128落敗，目前累積4勝6負，排名第6，周五回歸修頓主場，迎戰武漢錕鵬。

香港金牛洋將坎普因傷缺陣，由蘇萊蒙、梁兆華、孫偉博、李佳益和張昊出任正選。面對聯盟平均得分最高的長沙灣田勇勝，金牛陷入苦戰，被射入19球三分，籃板也少過對手18個，以100：128落敗。金牛有4人得分上雙，蘇萊蒙攻入全隊最高的26分，迪加拿取得「雙雙」10分13籃板。陳雨生坦言球隊需要檢討，盡快調整到最佳狀態迎接之後的比賽。

今季NBL有22輪比賽，目前完成10輪，金牛以4勝6負排名第6。陝西信達和遼寧益勝雪狼同錄8勝2負，並列榜首，長沙灣田勇勝以7勝3負緊隨其後。

金牛周五回歸主場，鬥榜尾的武漢錕鵬，力爭重上勝軌。除了延續上周主題「古金味道」，讓觀眾細味香港傳統小食，金牛還會舉辦「復古派對『金』晚夜」，增加懷舊氛圍，彷彿重回90年代睇波。

香港金牛vs武漢錕鵬

日期：7月28日

時間：晚上7時30分

票價：1000、800、500、300、150、80元