入球Show！阿仙奴5比3大破巴塞隆拿

英超勁旅阿仙奴喺美國之旅大踢爭氣波，周四(27日)朝早同巴塞隆拿踢熱身賽，憑住李安度杜沙特梅開二度大勝5比3，德國國腳夏維斯今場再次取得入球，美國之旅3場入2球，似乎已逐漸融入阿仙奴嘅體系。

阿仙奴上場吞曼聯2蛋，今仗雖然有「1億鎊先生」迪格蘭賴斯有傷避戰，但球員狀態明顯提升咗唔少，同巴塞隆拿一開波已經鬥攻。巴塞隆拿7分鐘由羅拔利雲度夫斯基門前執雞領先，6分鐘後布卡約沙卡把握巴塞後防犯錯追平，阿仙奴之後再獲12碼，可惜布卡約沙卡操刀貼柱出界。巴塞喺34分鐘再由拉芬夏比洛尼主射罰球，省中人牆改變方向彈入，不過攻勢猛烈嘅阿仙奴，完半場前由夏維斯近門建功，半場踢成2比2平手。

換邊後兩隊都換走唔少球員，但戰情繼續「有前冇後」，李安度杜沙特喺55分鐘同78分鐘連入2球，完場前2分鐘費倫托利斯為巴塞追番3比4，不過1分鐘後阿仙奴還以顏色，法比奧韋拉禁區頂轟入世界波，助阿仙奴贏5比3完場。

阿仙奴踢埋今場正式結束美國之旅，3場比賽拎到2勝1負，下周四(3日)凌晨「兵工廠」會喺酋長盃對里昂，之後就會喺8月6號社區盾同曼城交鋒。