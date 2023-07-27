愛倫韋特：袋鼠兵「細」贏超霸鷹

今屆女子世盃決賽周合辦國澳洲，將會再一次在星級前鋒兼隊長森卡爾因傷缺陣下，在今輪的第2場分組賽惡鬥尼日利亞。

森卡爾是袋鼠兵團在今屆女子世盃兼澳洲的頭號人物，所以球迷於她們以1比0擊敗愛爾蘭一仗中未能看到她上陣比賽，確會感到失望。然而，我相信她的缺陣，將會為其他隊友製造「上位」機會。

首場分組賽，21歲的古妮歌絲跟卡蓮娜歌莉於中場中路位置，表現得相當合拍，效力曼城的20歲小將瑪莉科娜，亦希望可全方位協助球隊交出好表現，並填補森卡爾的空缺。

我認為隊內經驗豐富的球員將扮演重要角色，當中包括阿仙奴孖寶絲達卡妮及卡特琳芙特，前者是球隊的暫代隊長兼且在對愛爾蘭時射入致勝12碼，後者則是球隊攻守串連的關鍵人物。

另邊廂，尼日利亞在首輪分組賽跟加拿大在互無紀錄下打成平手。我認為她們防守穩固，令奧運女足金牌得主加拿大也未能取得入球，值得取得零封成績。

22歲門將娜亞杜絲表現值得讚賞，事關她成功救出加拿大老將姬絲甸冼佳亞的12碼，除此之外，她亦作出了連番精彩撲救，最終為球隊保住1分。

效力巴塞隆拿的奧梳艾拉，是加拿大不能夠容許給予任何空位的敵方球員，但我認為19歲的防守中場迪波拉艾碧奧登上場領紅而導致今仗需要停賽，將會影響尼日利亞的實力。

我認為訓練有素的非洲超霸鷹，將會為合辦國澳洲帶來一場硬仗，不過，我依然預計澳洲將可獲勝，於B組取得兩戰兩勝的佳績。