港超聯　冠忠南區「拍跳」5球挫香港U23

港超聯球隊冠忠南區及香港U23，周四（27日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行季前友賽，結果南區憑史提芬彭利拿梅開二度、佐佐木周、杜馬思及趙聡悟的入球，以5比0大勝香港U23。南區新踢法在今場友賽見雛型，主教練楊正光亦對訓練成果感滿意。

今場友賽分3節進行，每節30分鐘，南區今場正選派出多位新兵應戰，古安奴及陳潤潼鎮守後防，馬文政、趙聡悟及黎格爾坐鎮中場，李小恆則出現在箭頭位置，至於香港U23也有杜國樑、鄭進泓及林學曦等新加盟球員擔正。雙方首節互無紀錄，第2節臨完場前南區開始發力，古安奴送出直線撕破對手防線，史提芬彭利拿再推過出迎的香港U23門將雲天樂，射入空門。第3節南區繼續搶攻，先有佐佐木周射入12碼，再有趙聡悟接應艾華傳中門前射入。最後史提芬彭利拿再展現精湛射術，罰球直射破網，加上杜馬思頭槌頂入埋齋波，南區最終以5比0大勝香港U23。

南區主教練楊正光早前提到希望改變球隊踢法，這位球隊新帥認為訓練成效不俗：「最後嗰節踢出我哋想踢嘅足球，包括小組配合同高位逼搶等，都係我哋今季想要嘅踢法，尤其進攻上大家嘅諗法好一致，防守上我哋預咗對手會有好多反擊機會，希望改善由攻轉守嘅表現。」

今場踢中堅的古安奴交出1次精采助攻，楊正光大讚這位巴西新兵用波能力突出，攻守兼備。至於今場博得12碼的李小恆，分別出任箭頭及翼鋒位置，楊正光對其個人能力表示肯定。至於另一新兵羅拔奧度則因傷缺陣，楊正光透露這位前鋒問題不大。

香港U23今場並非一直捱打，多次獲得具威脅埋門機會，惟未能好好把握，主教練司徒文俊賽後亦指出球隊把握力有待改善。香港U23新季陣容變動頗大，幾位新兵今場都有登場，司徒文俊對他們的表現大致滿意，但指出部分新加盟球員仍需時間融入球隊踢法：「好似杜國樑控制防線同做決定方面，都比以往嘅球員好，當然我哋講求由後場組織攻勢，呢方面佢未適應，畢竟上季佢喺港會踢得相對簡單。」