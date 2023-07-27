劍擊世錦賽　張家朗蔡俊彥攜手打入次圈

世界劍擊錦標賽今日（27日）續於意大利米蘭舉行。上屆銅牌得主張家朗負傷上陣，以15：11擊敗南韓劍手，與蔡俊彥攜手打入次圈。

張家朗上月手腕受傷，一度需要戴上固定裝置，於亞錦賽16強出局。相隔一個月，他負傷回歸世錦賽，直入正賽，首圈面對南韓的李光鉉，贏得不算輕鬆，末段被追成11：12，但隨即連取3分，以15：11勝出，將對上匈牙利的Gergo Szemes。

世界排名28的蔡俊彥首圈遇上排名第9的埃及好手Alaaeldin Abouelkassem，在一度落後3：7下，急起直追，以15：13反勝對手，次圈會鬥比利時的Stef De Greef。

至於崔浩然和楊子加首圈止步，前者以5：15不敵日本的Kazuki Iimura；後者以7：15輸給美國的Miles Chamley-Watson。

女子佩劍方面，梁洛文、朱詠翹和歐倩瑩打入正賽。梁洛文率先登場，以10：15不敵東道主Rossella Gregorio；朱詠翹以7：15輸給美國的Magda Skarbonkiewicz；歐倩瑩以10：15負於德國的Larissa Eifler，全部首圈出局。