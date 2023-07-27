愛倫韋特：阿根廷南非「大」和解

阿根廷及南非在首輪分組賽同樣飲恨輸波而回，雙方希望可以在今場G組次輪分組賽，取得今屆女子世盃首場勝仗。

我認為兩隊首戰都表現得相當落力，防守方面也相當穩固，並嘗試希望可以取得1分落袋，但可惜最終在比賽末段失球，功虧一簣。南非於比賽中某段時間更加希望可以獲勝而回，但最後以1比2不敵2019年四強球隊瑞典。

我希望為南非攻入1球時受傷的希達瑪嘉亞，可望及時傷癒復出。至於為希達瑪嘉亞製造入球的星級前鋒嘉迪拉娜，將會是負責為球隊爭取入球的球員。我相信經驗豐富的教練艾莉絲運籌帷幄，上仗縱使面對歐洲勁旅也交出了好表現。她今仗將要帶領這支女子非洲冠軍找出阿根廷的弱點。

阿根廷首輪分組賽以0比1負意大利，但球隊成功限制及減少對手製造出具威脅的入球機會，直到比賽末後，才被姬列妮攻入致勝入球落敗告終。

阿根廷4次打入女子世盃決賽周的10場比賽都未嚐一勝，我肯定將會為球員帶來心理影響，而她們也希望可以一洗頹風。

球隊陣中擁有多位身經百戰的球員坐鎮。娜洛姬迪是球隊進攻的核心，而邦絲根杜及芭妮妮將會為娜洛姬迪提供進攻埋門機會。今仗將會有一定數量的入球出現，但我認為阿根廷及南非將會合演一場相當具娛樂性的球賽，預計最終雙方打成平手，各得1分。