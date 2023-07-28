【有片】世盃驚心一幕　抗癌鬥士操練突昏迷

正進行得如火如荼嘅女子世盃，周四(27日)出現驚心一幕，喺首輪光芒四射嘅哥倫比亞前鋒蓮達卡絲度，操練期間突然出現不適，更一度昏迷超過90秒，由於呢位18歲新星3年前發現患卵巢癌，經過2年終宣布抗癌成功，今屆女子世盃更入波創造紀錄，今次暈倒送院後初步檢查冇大礙，但可唔可以繼續世盃之旅仍係疑問。

抗癌成功嘅蓮達卡絲度係今屆女子世盃話題人物，佢喺首輪對南韓女足，首度亮相世盃即入波助球隊贏2比0，12個月內分別喺U17世盃、U20世盃同世盃入波，被視為足球「童話故事」，不過周四訓練期間，蓮達卡絲度喺跑步期間突然按住胸口，跪低後更一度昏迷超過90秒，軍醫即時衝去搶救，好在佢上擔架床後就恢復意識，即刻送入醫院檢查。

今場操練亦即時取消，現場嘅傳媒被要求離開，哥倫比亞職員解釋係唔想製造猜測。哥倫比亞女足官員隨後透露，蓮達卡絲度係因為壓力同體能需求太大而出現症狀，但未知同佢嘅抗癌治療有冇關係，亦冇交代佢可唔可以繼續出現今屆世盃。

18歲嘅蓮達卡絲度被視為女子球壇最佳新人之一，今年初更加盟西甲勁旅皇家馬德里，佢喺抗癌過程中曾做手術切除腫瘤，亦做過長達半年嘅化療，佢決賽周前指能夠出戰世盃係夢想成真，如果之後唔能夠繼續比賽，童話之旅將成悲劇。哥倫比亞女足會喺周日(30日)對德國女足，進行H組第二輪賽事。