「拍賣戰」擊退PSG　曼聯簽賀蘭特好事近

喺美國進行集訓嘅曼聯，轉會計劃出現突破，佢哋喺阿特蘭大前鋒賀蘭特嘅「拍賣戰」，出價成功擊退巴黎聖日耳門(PSG)，有望喺英超開鑼前完成收購，領隊坦哈格亦信心十足表示：「愈快搞掂愈好！」

20歲丹麥前鋒賀蘭特係曼聯同PSG收購目標，據《The Athletic》報道，PSG已向阿特蘭大開價4,300萬鎊(約4.3億港元)收購，但佢哋認為賀蘭特只係喺歐洲5大聯賽踢過1年，表明唔會再提高出價，不過曼聯就口頭開價4,300萬鎊，外價800萬鎊(約8,000萬港元)獎金條款，喺呢場「拍賣戰」成功擊退PSG。

據報阿特蘭大已接近用破球會紀錄轉會費2,600萬鎊(約2.6億港元)，簽入艾美利亞前鋒艾比拉爾托尼，預料佢將會取代賀蘭特嘅位置，英國《曼徹斯特晚報》指曼聯希望喺英超開咧前落實，坦哈格日前被問到收購前鋒，佢亦表示：「我唯一可以講，係球會已盡全力買前鋒，最理想情況當然係新前鋒已經在陣，咁就有時間融入球隊，但情況有時唔係我哋控制，畀我揀當然愈快搞掂愈好！」