英雄遲暮　兩大名將齊掛靴

高甸(左)及大衞施華(右)不約而同宣布退役。(Getty Images)

歲月不饒人，球壇兩位名將大衞施華、高甸不約而同宣布退役，37歲嘅皇家蘇斯達中場大衞施華早前操練時，整傷膝部十字韌帶，需要缺陣一段長時間，當時已傳出佢可能提早收山，依家正式落實結束20年球員生涯。至於曾經效力馬體會嘅37歲中堅高甸亦決定踢埋下周一(31日)早上阿甲沙士菲對颶風隊之後，就會掛靴。

大衞施華透過社交網話：「悲傷嘅一日，我係時候同奉獻一生嘅事業講再見，係時候向情同家人嘅隊友講再見，我會無比懷念你哋，要感謝球迷們，因為有你哋，令我有家嘅感覺。」

大衞施華上季上陣32場，射入2球及7次助攻，表現唔錯，並續約至2024年夏天，但早前操練時，膝部十字韌帶受傷，屬於一種極難治療嘅傷患，隨時長抖一年，就算佢唔掛靴，都好可能無緣新一賽事，最終決定收山。大衞施華出身於華倫西亞，2010年轉投曼城，效力「藍月亮」長達10年，協助球隊捧過4次英超冠軍等多項錦標，3年前轉投皇家蘇斯達之後，奪得1次西班牙盃冠軍。大衞施華曾為西班牙國家隊上陣125次入35球，協助「鬥牛兵團」奪得2010年世界盃冠軍，以及2008、12年兩屆歐國盃冠軍。

至於另一位前西甲名將高甸上年6月加盟阿甲球隊沙士菲，原本簽約1年半，但呢位前烏拉圭國家隊隊長決定提早解約退役，下周一(31日)早上阿甲沙士菲對颶風隊，將會成為佢嘅告別戰。

高甸曾經效力維拉利爾、馬體會、國際米蘭、卡利亞里、明尼路等球隊，其中2010至19年效力馬體會期間，捧過1次西甲、1次西班牙盃及2次歐霸盃冠軍，可惜2次打入歐聯決賽都功虧一簣。另外，高甸為烏拉圭國家隊上陣161次入8球，屬於球隊史上上陣最多次數嘅球員，捧過2011年美洲國家盃冠軍。