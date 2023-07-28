澳洲顯霸氣拋離美國　查馬斯100自奪個人首金

曾雄霸世界泳壇的澳洲隊在福岡上演的世界游泳錦標賽重現強勢，周四連奪3面金牌，「雙K」查馬斯及麥姬奧分別在男子100米自由泳及女子50米背泳奪冠，而由奧姬娜嫺及堤密斯為首的女子接力隊則以4X200米自由泳決賽，以破世界紀錄的時間為「袋鼠隊」再添金牌。

澳洲隊經過5天的爭逐後，目前已累積9金4銀的成績，這是22年來的最佳成績，過去澳洲最巔峰時期由「大腳板」科比、赫傑等傳奇領軍，於2001年創下13金的恐怖紀錄；也是自1956年奧運會後，澳洲唯一壓倒美國的獎牌數紀錄。

胸口有搶眼「大鵬展翅」紋身的查馬斯，過去一直在長池賽上與個人金牌無緣，然而他在男子100米自由泳決賽上，50米轉身由第7位衝上第5，繼而在最後10米大爆發，以47秒15衝贏對手，美國的艾利（Jack Alexy）則以47秒31位列次席，法國的高斯錫（Maxime Grousset）以47秒42獲銅牌，令人意外的是世界紀錄保持者羅馬尼亞的普波維治，僅游出47秒83排名第6。

至於身兼100米及200米背泳世界紀錄的麥姬奧，在短途的50米背泳同樣有驚人表現，她以27秒08贏得個人今屆的第２金，並且擊敗美國的史密斯（27秒11）及高絲（Lauren Cox）(27秒2)，這也是麥姬奧在國際大賽上的首面短途獎牌，不愧是當今泳壇的「背泳王后」。

由澳洲雙姝奧姬娜嫺及堤密斯為首的女子接力隊，更將周四的比賽氣氛推向高峰，她們在4X200米自由泳接力決賽，拍住Shayna Jack及Brianna Throssell創出新世界紀錄，她們以7分37秒50將自己去年7月底所創的世績打破，「這實在太好了，我們能夠在生命中相遇。」已袋走個人400米自由泳金牌的堤密斯賽後也激動落淚:「我們在這裡就是為夢想進發，此刻比任何事情都更好。」美國屈居亞席，而中國則憑李冰潔、李家萍、艾衍含及柳雅欣，合力以7分44秒40獲得銅牌。