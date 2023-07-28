射手美迪受傷　英格蘭虛張聲「細」

女子世盃D組賽事，名牌球隊英格蘭女足大戰丹麥女足。歐國盃盟主英格蘭女足雖然牌面秤高，不過射手美迪受傷後，入球能力不足問題遲遲未解決，今場對住防守力強嘅丹麥女足，好大機會陷入拉鋸戰，既然兩隊都冇把握入波，博2.5球入球細係明智之選。（Now 630周五下午4時30分直播）

英格蘭女足喺威格曼執教下，近33場比賽只係輸過1場，被捧成冠軍熱門亦係正常，可惜上年贏歐國盃冠軍嘅強大火力，自美迪受傷後大受削弱，今屆世盃首仗對海地女足，只靠一個12碼贏1比0，演出令球迷失望，連同決賽周前兩場熱身賽「食白果」，英格蘭女足近4仗總入球全開2球或以下。

丹麥近4仗3保清白身

丹麥女足首輪1比0小勝中國女足，防守力強係佢哋最大賣點，對上4仗有3場保持不失球，總入球同樣全開2球或以下，一對中堅絲甸柏達臣同施蒙妮蘇連遜狀態大勇，有力抵擋「三獅兵團」進襲。今場兩支守強攻弱球隊交鋒，博2.5球入球細好路。

直播表

周五4:30pm 女子世盃 英格蘭女足 Vs 丹麥女足

Now 630

周五7:00pm 女子世盃 中國女足 Vs 海地女足

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周六6:00am 阿甲 紐維爾舊生 Vs 泰拿尼斯

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周六8:30am 阿甲 河床 Vs 競賽會

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