世大運　黃澤林沈曉榆任港隊持旗手

世界大學生運動會周五（28日）於中國成都揭幕，中國香港大專體育協會宣布，由青年大滿貫冠軍黃澤林及FISU搏擊運動大學世界盃贏得兩金的武術女將沈曉榆擔任持旗手，帶領港隊進場。

成都世大運7月28至8月8日舉行，香港隊今屆派出142名運動員出戰12個項目，至於開幕禮持旗手則由美網及澳網青年組男雙冠軍黃澤林及FISU世界盃大學搏擊運動會武術項目兩金得主沈曉榆擔任，兩人將於今晚在東安湖體育中心上率領港隊進場。

首次出戰世大運的黃澤林表示期待：「能夠擔任持旗手覺得期待和榮幸，自己打職業很多年，第一次出戰這樣的大型運動會，好榮幸可以代表香港出賽。」世大網球賽將於7月29日展開，黃澤林除出戰男單項目，另外將夥拍王康怡出戰混雙，他表示：「已現逐漸適應這裡的環境，希望比賽時能發揮最好，盡力為香港爭取獎牌。」

香港代表團今早與巴巴多斯、馬來西亞及印尼於大運村禮堂參與代表團歡迎儀式，大會安排了表演及舉行升旗儀式。大運村村長刁元圓與香港代表團團長麥美珠交換禮物，並簽署大運卷軸。儀式後，代表團代表前往友誼林認領友誼樹。