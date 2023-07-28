港超聯　晉峰友賽負深水埗　「何Sir」：今季難捱

為備戰新球季，晉峰周五（28日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）友賽深水埗，最終「粉紅兵團」以1比3不敵對手，總教練何信賢認為新一季將要面對極大挑戰。

是役晉峰由龐焯熙把關，新外援金相佑鎮守後防，前線由何思哲及新加盟的袁世傑擔正。晉峰初段憑何思哲接應袁世傑傳中先開紀錄，可惜之後連失兩球，其後袁世傑博得12碼，可惜何思哲操刀被救出，加上末段被陳灝攻破大門，最終以1比3見負。

晉峰本季有多名主力離隊，包括費利浦薩，林樂勤及葉卓文等，總教練何信賢坦言大部份留隊球員並非常規正選，形容今季的挑戰比當年由甲組升上港超更大：「有啲球員好遲先知佢哋會走，令到組班遇上好多困難，依家隊入面好多球員都冇港超經驗，預咗要啲時間去執。」

「何Sir」直言從友賽所以，現時新舊球員默契麻麻，未能給予深水埗太大威脅，相信開季頭段都會好惡踢：「距離開季大約淨番3個禮拜，相信球員已經感受到，佢哋同其他隊嘅差距有幾大，希望大家畀啲心機，可以盡快有進步。」談到本季由河赫俊擔任主教練，「何Sir」稱球隊仍會以傳控踢法為基礎，盼望加入新思維能令球隊有所改變：「『Ha教練』(即河赫俊)好強調紀律性，無論外援定本地球員，如果做得唔好都會照鬧。」