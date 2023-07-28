港超聯　友賽上陣15分鐘　鄧嘉：適應冇問題

港超聯球隊深水埗周五（28日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）友賽晉峰，憑柏羅邦梅開二度，加上陳灝尾段建功以3比1擊敗對手，其中今夏加盟深水埗的前日職兵鄧嘉都有落場，這位初來埗到的肯尼亞前鋒，承認對香港足球認識不深，並指狀態有待提升，但有信心能為深水埗取得佳績。

曾效力日職鳥棲砂岩的鄧嘉今夏加盟深水埗，這位身高接近1米9的肯尼亞前鋒，成為是日友賽一大焦點。剛來港的鄧嘉於下半場入替上陣約15分鐘，賽後他承認「要啲時間」：「我感覺好好，今日天氣唔錯，我喺適應上冇任何問題，我本來諗住踢耐啲，但教練只安排我踢15分鐘；其他隊友較早開操，我會慢慢追番佢哋嘅進度。」

鄧嘉透露早前一度遇上簽證問題，但慶幸已經解決，他直認對香港足球所知不多，但仍對新季充滿期待：「我會慢慢去了解呢隊波同香港足球，希望為球隊取得好成績，畀啲時間我！」主教練鄧冠研指鄧嘉仍在適應時差，因此只讓該名中鋒上陣較短時間，感受比賽強度。他又稱雖然球隊本季增添不少新兵，但強調不會自視過高，會繼續努力取得進步。