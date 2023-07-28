強隊殺手　皇馬新神鋒上季2射次破爆巴塞

皇馬新簽前鋒祖斯奴上仗熱身賽對曼聯，射入精彩倒掛金勾，技驚四座，賽後立即人氣急升，成為傳媒焦點。呢位33歲曾經淪為「人球」，但近一年鹹魚翻生，上季效力愛斯賓奴喺西甲有16球進帳，包括兩循環對巴塞隆拿，都有波入，嚟緊周日(30日)凌晨熱身賽，皇馬對巴塞隆拿，等睇呢位西班牙國腳表演。

祖斯奴出身於切爾達青年軍，2009年轉投皇馬，但被投閒置散，3年後離隊加盟賀芬咸，其後輾轉效力過法蘭克福、漢諾威、史篤城、拉科魯尼亞、紐卡素、艾拉維斯，表現一直平平無奇，直至上年夏天以自由身加盟愛斯賓奴之後，事業先至起飛，上季西甲有16球進帳，僅次於羅拔利雲度夫斯基、賓施馬，最犀利係遇強愈強，對住西甲三巨頭巴塞隆拿、皇馬、馬體會都有波入，其中對巴塞及皇馬，更加係兩循環聯賽都建功。

祖斯奴大器晚成，今年3月先至首次入選西班牙大國腳，成為「鬥牛兵團」近17年最老首次上陣國腳，佢不負所望上陣4次已入3球。祖斯奴不斷入波，吸引皇馬主帥安察洛堤注意，上月向愛斯賓奴借用佢，代替離隊嘅賓施馬，皇馬會視乎祖斯奴表現，再決定是否明夏買斷佢，所以未來每場比賽對佢而言都係一場「考試」，肯定搏盡，繼上仗倒掛金勾射破曼聯之後，下仗對巴塞隆拿，隨時再創造金球。