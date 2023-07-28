何詩蓓100自摘銀　生涯首奪長池世錦賽獎牌

東京奧運兩銀、短池世錦賽3金1銀1銅，附帶一個世界紀錄⋯⋯何詩蓓（Siobhan）的陳列櫃，只欠一面長池世錦賽獎牌，今日（28日）終於如願。她於100米自由泳決賽游出52秒49，奪得銀牌，成為香港第一人。

何詩蓓日前在200米自由泳決賽，不敵澳洲雙姝和加拿大新星，獲「梗頸四」，與獎牌擦身而過，感嘆「有時候你做到最好，但還不夠好」。她在100米自由泳捲土重來，初賽游出53秒15，準決賽推快至52秒90，以第3名殺入決賽。

何詩蓓處於第3線，反應時間為0.7秒，首50米游出24秒87，率先觸池轉身，但末段被澳洲泳手奧姬娜嫺追上，最終造出52秒49，時間與個人保持的亞洲紀錄（52秒27）只差0.22秒，奪得銀牌，生涯首次站上長池世錦賽頒獎台。剛打破200自世績的奧姬娜嫺以52秒16奪金，荷蘭的史汀保根以52秒71摘銅。

何詩蓓近年不斷突破自我，於東京奧運摘下兩銀，同年短池世錦賽奪得雙料冠軍兼打破200自世績，但因足踝受傷，退出長池世錦賽。Siobhan追逐首面長池世錦賽獎牌之路，困難重重，連最擅長的200自也失利，但失望不失志，如今總算得償所願，再一次，寫下香港游泳新一頁。