王霜救主！10人「鏗鏘玫瑰」挫海地開齋

女足世盃周五（28日）上演D組次輪對決，中國女足於澳洲阿德萊德出戰晉級關鍵戰，結果上半場就打少1人的「鏗鏘玫瑰」，憑後備入替的王霜射入奠勝12碼，以1比0擊敗海地，取得今屆賽事首勝。

首戰以1球不敵丹麥的中國女足，要保住出線希望今場必須成功搶分，「鏗鏘玫瑰」繼續派出王珊珊及外流法國巴黎聖日耳門的李夢雯等主力。面對首次出戰決賽周的海地，國足開局優勢明顯，惟球隊上半場收到壞消息，張睿1次嚴重犯規動作，球證翻看視像助理裁判（VAR）後，直接向這位國足10號球員出示紅牌驅逐離場，令「鏗鏘玫瑰」比賽大部分時間要面對打少1人的困境，雙方半場互無紀錄。

換邊後，中國女足換入的王霜救駕，這位近年轉戰美國聯賽的「鏗鏘玫瑰」頭號球星，71分鐘交出直線，張琳豔接應殺入禁區博得12碼，負責操刀的王霜一蹴而就，攻入全場唯一入球。結果中國女足以1比0險勝海地，奪得今屆女子世盃首勝。同日英格蘭以1比0擊敗丹麥，暫時高踞D組首名，最後一輪將會面對中國。