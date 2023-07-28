NBL香港金牛主場戰至加時　憾負武漢錕鵬飲恨

全國男子籃球聯賽（NBL）今晚（28日）於修頓場館重燃戰火，香港金牛隊迎戰武漢錕鵬，雙方激戰至加時，最終金牛隊以98：103僅負，正選上陣的梁兆華錄得9分、4助攻及3次偷波，而在比賽中渡過25歲生辰的楊睿騏上陣13分鐘，惜未能為球隊拿下勝利慶祝牛一。

香港金牛賽前4勝6負排第6，至於客隊則以2勝8負位列榜末。金牛隊今仗由外援蘇萊蒙配合張昊、畢繼光、梁兆華及隊長孫偉博正選出擊。由於球隊得分王坎普因傷缺陣，其他成員要分擔進攻責任。港將梁兆華一開波即做出兩次成功突破走籃連取4分，之後再策動快攻傳給張昊射入，加上蘇萊蒙的3分球，金牛隊開波即打出一段9：0攻勢。金牛隊以20：17領先第一節。

第二節，蘇萊蒙即個人獨取5分，將比數拉開至25：17。之後客隊的兩名外援史密斯和奈特三世開始發力，頻頻內外進攻，一度將比分拉近至28：29，蘇萊蒙和迪加拿挺身而出，此節分別搶得11分和7分，令金牛隊成功以43：41保住領先優勢完上半場。

易邊後形勢逆轉，由史密斯率領下打出一段10：0攻勢，以73：70反先金牛隊。第四節進入白熱化，戰至最後1分鐘，武漢錕鵬以92：89領先，不過金牛隊的畢繼光頂住壓力，射入關鍵3分球追平。之後兩軍各有進攻機會可惜未能轉化為入球，最終比賽要加時分勝負。

加時初段，客隊憑奈特三世2球及侯天一的入波，打出一段6：0攻勢，令金牛隊在加時階段陷於苦戰。但球隊未有放棄，戰到最後一刻僅落後3分，可惜蘇萊蒙最後一擊未能命中，最終金牛隊惜敗98：103。

賽後金牛隊主教練劉鐵表示：「我覺得球員表現非常積極，拼得也夠兇。大家也成功貫切球隊意圖和打法，表現得很好。對於加時賽，球隊關鍵球處理不夠完美，球員需要更加自信。同時，球隊太過依靠蘇萊蒙和迪加拿，導致出現這場比賽的問題。」

金牛隊周日（30日）及下周三（8月2日）先後作客廣西威壯及河南賒店老酒，至下周五（8月4日）再度回歸主場鬥陝西信達。