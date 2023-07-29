金主開綠燈　格連活特可望解凍復出

格連活特自上年1月捲入家暴事件之後，一直被球會雪藏。(Getty Images)

曼聯新星格連活特自上年1月捲入家暴事件之後，一直被球會雪藏，但近期出現轉機，根據英國《太陽報》爆料，曼聯方面同球衣贊助商ADIDAS經過秘密討論之後，獲得呢間德國體育用品公司開綠燈，唔反對領隊坦哈格重新起用呢位21歲英格蘭前鋒，對於急需要增添射手嘅紅魔鬼而言，無疑係一場及時雨。

格連活特上年1月因為涉嫌毆打及強姦女友Harriet Robson，遭到警方調查，但今年2月已獲撤銷所有控罪，佢同Harriet嘅愛情結晶品更加已於7月11日出世，照計家暴事件已完全解決，曼聯主帥坦哈格亦有意起用呢位前鋒，但基於輿論壓力同顧及贊助商利益，唔敢輕易解凍格連活特。

英國《太陽報》指曼聯方面已同贊助商ADIDAS討論過格連活特嘅問題，對方初步持正面意見，唔再反對起用佢，消息人士指如果冇ADIDAS嘅祝福，格連活特冇可能重新披上紅魔鬼球衣，依家總算睇到復出希望。

新一季英超將於香港時間8月12日凌晨開鑼，曼聯球員都希望格連活特歸隊，佢早前同前隊友艾蘭加、烏甸尼斯小將艾班華身處杜拜一齊操練，為復出做好準備。

據悉曼聯方面將於未來幾星期內決定格連活特前途，早前有傳可能將佢外借去意甲球隊阿特蘭大，換取對方出售射手賀蘭特畀紅魔鬼。不過，如果曼聯今夏未能簽入前鋒，就比較大機會起用格連活特。