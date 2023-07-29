首輪失分冇退路　法國搶W追打森巴

女子世盃F組賽事，法國女足同巴西女足合演矚目大戰。冠軍熱門法國女足首仗意外失分，不過呢支歐洲勁旅演出唔算差，贏唔到波有啲欠運，主帥連納特大戰經驗豐富，重整旗鼓後有望回復正常水準，球隊整體實力高於「森巴兵團」，往績亦一面倒佔優，今場撐法國女足贏波。（Now 630周六晚6時直播）

法國女足上仗雖然被牙買加女足悶和，但全場有超過7成控球率，如果唔係把握力不足同門框阻擋，理應可以贏波而回。法國女足球員平均實力高強，雙箭頭尤珍娜拿森瑪同戴安妮都係身經百戰嘅星級球員，唔會受一時腳風唔順影響，法國女足只要保持上場嘅控制力同創造力，絕對唔愁冇波入。

今屆起用多位新人嘅巴西女足，首戰4比0大炒巴拿馬女足，不過對手被視為同組「魚腩」，呢場大勝唔能夠視為爭冠能力嘅指標。上場為巴西女足連中三元嘅艾莉只有23歲，全隊經驗同實力仍遜法國女足一籌，翻查兩軍對上4次交手，法國女足有3勝1和壓倒性優勢，今場睇好法國女足反彈開W。

直播表

周六3:30pm 女子世盃 瑞典女足 Vs 意大利女足

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周六6:00pm 女子世盃 法國女足 Vs 巴西女足

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周六6:00pm 熱身賽 川崎前鋒 Vs 拜仁慕尼黑

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周六8:30pm 女子世盃 巴拿馬女足 Vs 牙買加女足

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周日1:30am 阿甲 CA科爾多瓦中央 Vs 圖庫曼體育會

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周日7:00am 阿甲 堤格雷 Vs 聖羅倫素

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