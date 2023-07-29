【官宣】馬列斯加盟吉達艾阿里　重組英超三叉戟

沙特阿拉伯豪門吉達艾阿里正式宣布簽入曼城翼鋒馬列斯，雙方簽約4年，轉會費為3,000萬鎊(約3億港元)。吉達艾阿里早前已簽入利物浦前鋒羅拔圖法明奴，加上馬列斯現已加盟，以及即將來投嘅紐卡素翼鋒辛特麥斯明，組成英超三叉戟鋒線。

馬列斯轉投吉達艾阿里已經傳咗一段日子，依家正式完成交易，呢位32歲阿爾及利亞國腳透過社交網發表千字文，感謝曼城、隊友、球迷5年以來嘅支持，自己永世難忘。曼城官方社交網亦公布馬列斯效力以來嘅數據，以示表揚佢嘅貢獻，馬列斯為曼城捧過4次英超、2次英足盃、3次英聯盃、1次歐聯冠軍等錦標，總共上陣236次，射入78球及59次助攻。

吉達艾阿里增兵工作仍然未結束，最新已經同紐卡素翼鋒辛特麥斯明達成加盟協議，呢位26歲法國球星已經通過第一部份體測，只要完成所有轉會工作，就會簽約3年。

另外，吉達艾阿里亦公布聘請咗薩爾斯堡教練查素爾擔任主帥，雙方簽約3年。