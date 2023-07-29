愛倫韋特：重頭大戰　瑞典技壓意大利

G組首輪賽事，瑞典及意大利同樣都需要鬥到比賽末段才能夠險勝對手而回，但我認為意大利會會是今場對壘之前，成為較為感到欣慰的一方。

意大利憑著後備入替的老將前鋒姬列妮於87分鐘攻入致勝入球，才能夠以1比0小勝阿根廷，不過球隊面對一支強隊也能夠獲勝而回，將會令球員信心大增。艾莉安娜卡魯素及姬亞仙迪於上半場分別有兩個入球因越位而宣判無效，但我感到如果效力羅馬的前鋒姬亞仙迪得到隊友更多的支援的話，將有能力於今屆賽事取得更多入球。

效力祖雲違斯的寶蘭絲繼續是意大利陣中其中一位最優秀的球員，雖然年屆32歲，但她速度仍然甚高，而且既能夠乖巧地擺脫對方守衛，亦可以於不同位置取得入球。

另一邊廂，瑞典憑著伊莉絲迪特於比賽法定時間最後的幾秒攻入一個致勝入球，成功以2比1反勝南非。雖然瑞典曾經一度落後，但我她們看來整場賽事都控制著戰局。效力阿仙奴的中堅伊莉絲迪全場比賽於死球攻勢時相當具威脅，所以我也不感到意外她於第90分鐘成功接應隊友艾絲娜妮開出的角球而頂入一個頭槌入球。

不過，瑞典今仗對賽意大利將需要改善一下表現。艾絲娜妮、菲杜蓮娜洛科及碧克絲甸紐絲將需要更加積極上前助攻，並提升自己的表現。我認為今場賽事將會決定哪一隊可以贏得此組的首名出線資格，而我預計瑞典最終可憑著較佳的大賽經驗而獲勝。