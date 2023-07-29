愛倫韋特：牙買加力足贏巴拿馬

經過F組的首輪分組賽後，巴拿馬及牙買加進入今場對碰前的心態截然不同。

牙買加對法國互無紀錄，取得1分而回，門將列碧卡史賓莎技驚四座，我曾跟她一同效力阿仙奴，她於這場比賽中作出了連番精彩撲救，表現出色，成為球隊的和波功臣。然而，卡芙迪查梳爾領紅今仗需要停賽，對球隊造成嚴重影響，她是一位能夠保持控球在腳及帶領其他隊友組織攻勢的球員，這位牙買加入球紀錄保持者的罰球處理也相當危險。

當曼城的卡芙迪查梳爾未能上陣，將會為祖迪布朗等一眾小將帶來演出身價的機會。她們也可以好好善用經驗豐富的前車路士球星杜史賓絲，於今場迎戰首次打入女子世盃決賽周的巴拿馬時，在中場位置好好控制比賽的節奏。

另一邊廂，巴拿馬的首場女子世盃決賽周賽事以0比4大敗於巴西的腳下，將會感到相當失望，我認為沒有太多球隊能夠應付狀態大勇的巴西進攻球員帶來的威脅。話雖如此，我感到巴拿馬依然能夠改善防守表現，嘗試瓦解牙買加的攻勢及好好把握卡芙迪查梳爾缺陣的這個機會。

球隊右路防守於面對巴西時顯得特別脆弱，卡芙蓮卡絲迪露需要得到更多隊友的支援才可。我認為前鋒卡娜萊莉、中場瑪達歌絲及門將耶妮芙拜妮等久經沙場的球員，應該要多點「提場」，鼓勵隊友交出好表現。今場賽事戰情將會相當緊湊，但我認為牙買加可以險勝巴拿馬而回。