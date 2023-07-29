愛倫韋特：巴西施「法」術搶分

今場F組的對碰令人相當興奮，需要證明自己的法國將會硬撼實力強橫的巴西。

法國首輪分組賽以0比0跟牙買加打成平手，令人失望，而比賽過程當中球隊不乏入球機會，所以我認為教練漢拿將期望一眾球員面對巴西時要加強門前把握力。

其前鋒戴安妮錯失了幾個入球良機，我肯定她將希望可以於今仗取得入球，演出身價。效力阿士東維拉的簡莎戴莉後備入替表現出色，我希望今場惡鬥女子南美冠軍巴西時可以看到她獲得更多出場時間。

列娜特及卡絲卡蓮奴組成了一對相當穩健的中堅拍檔，而列娜特於死球攻勢時也相當具危險性。我認為當球隊需要取得入球時，她們應該嘗試將皮球送到她的腳下。

巴西以4比0大勝巴拿馬一仗中的表現令人賞心悅目。她們完全掌控了整場球賽，而艾莉更加技驚四座。

她攻入的3個入球，相當高質。另外，我也十分欣賞她是一位無私的球員，她美妙地以後跟傳球助攻給隊友比列絲攻入球隊第3個入球，而她個人亦於這場比賽大演帽子戲法。

雖然黛賓娜沒有入球進帳，但她將會是球隊的重要人物，而瑪達亦於比賽最後的15分鐘後備登場。今屆賽事為瑪達第6次征戰女子世盃決賽周，我認為她將可幫助及帶領一班年青隊友交出好表現。

巴西陣中擁有多位天才橫溢的球員坐鎮，踢法也相當自由開放，我相信她們今仗將可擊敗法國而回。

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