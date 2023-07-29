PSG趕死線前出手　可半價買斷迪比利

根據法國媒體《RMC》報道，巴黎聖日耳門(PSG)決定觸發買斷條款，以5,000萬歐元(約4.3億港元)直接收購巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利，代替好可能離隊嘅基利安麥巴比，有望7月31日或之前完成交易。

奧士文尼迪比利上年夏天同巴塞隆拿續約時，合約附設買斷條款，今年7月31日或之前，其他球會只需要用5,000萬歐元就可以買斷呢位26歲法國國腳，迪比利更加可以獲得其中2,500萬歐元買斷費。

如果過咗7月31日，買斷費將提升至1億歐元(約8.6億港元)，所以PSG力爭喺死線前收購奧士文尼迪比利，以節省一半開支。

奧士文尼迪比利上季為巴塞上陣35場入8球及9次助攻，表現出色，PSG方面認為佢無論踢法同位置都係代替基利安麥巴比嘅理想人選。

基利安麥巴比拒絕續約之後，PSG準備今夏出售呢位巨星，如果搵唔到買家，可能雪藏佢一季，所以只要簽入奧士文尼迪比利，就可以放心將麥巴比打入冷宮。