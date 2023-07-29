巴塞當弗強攻皇馬　免費台有直播

周日(30日)清晨爆發重量級熱身賽，巴塞隆拿喺美國中立場同皇家馬德里上演西班牙國家打吡。巴塞上仗激鬥阿仙奴輸3比5，一眾主力悉數上陣，預期今仗有進步演出，「銀河艦隊」熱身賽2連勝，不過佢哋近年對巴塞輸多贏少，近7次交手2勝5負，包括去年季前熱身賽輸0比1，今仗巴塞相信可以威番鋪。(HOY TV 77台周日清晨5時直播)

巴塞隆拿喺美國集訓首站熱身賽對祖雲達斯，因隊中多名球員患腸胃炎取消，幸好已經無礙，上仗熱身賽對阿仙奴激戰之下雖然輸波，但羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏比洛尼同費倫托利斯都有「士哥」，新加盟嘅根度簡上陣半場，爭取融入球隊踢法。

更重要嘅係，巴塞喺主帥沙維帶領下，以傳控配合堅固防線相當煞食，上季西甲僅失20球，防守力驚人，即使面對「銀河艦隊」一樣未驚過，加上睇埋往績，巴塞近7次「國家打吡」錄得5勝2負，贏面甚高。

皇家馬德里喺美國首站熱身賽3比2反勝AC米蘭，費達歷高華維迪及雲尼斯奧斯祖利亞均有士哥，上仗熱身賽對曼聯又贏2比0，祖迪比寧咸同祖斯奴建功，睇落近況唔錯，不過安察洛堤踢熱身賽唔太重視勝負，而且近兩仗所見，賓施馬離隊後仍未搵到替代人選，暫時只係由祖斯奴頂替，加上佢哋近兩仗由副選門將盧連把關，面對強陣嘅巴塞未必頂得住。