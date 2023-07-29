法國女足2比1險勝巴西 　下場不敗即出線

女足世盃F組周六（29日）上演重頭戲，世界排名第5的法國女足硬撼第8位的巴西女足，法國憑尤珍娜拿森瑪及列娜特，於上、下半場頭槌各建一功，以2比1險勝一度靠黛賓娜追平的巴西，出線機會高唱入雲。值得一提，雙方近12次交手法國未嘗一敗。

巴西上仗4球大炒巴拿馬，今仗只要全取3分即可鎖定晉級，相反法國剛以0比0悶和牙買加，為爭出線絕對不容有失，這支歐洲勁旅甫開賽即主動搶攻，13分鐘射手尤珍娜拿森瑪頭槌，被巴西門將伊絲多露飛身撲出。4分鐘後法國再接再厲，卡查奧伊大腳斬入禁區，尤珍娜拿森瑪接應戴安妮二傳頭槌頂入，法國領先1比0。32分鐘法國再有戴安妮單刀射失，半場巴西落後1球。

易邊後巴西急起直追，58分鐘終於有收穫，姬洛蓮射門省中人，前鋒黛賓娜禁區內勁射破網，替球隊追成1比1。法國之後收起入球功臣尤珍娜拿森瑪，直至83分鐘隊長列娜特接應角球頭槌頂入，再度領先。比賽尾段，巴西換入37歲的瑪達加強攻力 ，但這名連續5屆世盃取得入球的女世盃歷史神射手未能建功，最終巴西以1比2不敵法國，法國最後一輪對巴拿馬只要保持不敗即可出線。