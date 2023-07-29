季前熱身賽　傑志作客撼曼谷聯力爭開齋

去季香港「3冠王」傑志，周日（30日）即將在泰國展開熱身賽第二擊，作客硬撼上屆泰甲「二哥」曼谷聯。「藍鳥」剛不敵班霸武里南聯，今仗必定重整旗鼓，力爭取得在泰國首勝。（周日晚上7時開賽）

正在泰國進行季前集訓的傑志，早前在首場熱身賽以2比3僅負武里南聯，當中對方3個入球皆來自頭槌，總監兼主教練朱志光承認球隊表現有待改善：「無錯上場死球唔夠集中，過去傑志好少輸高波，可能係球員狀態不足，始終我哋無踢成個幾月。季前友賽一定會有失誤，咁先會有進步，但問題都容易解決嘅。」不過他認為球隊在邊路配合不俗，反擊亦具備一定速度，進攻上令人滿意。而對於丹卓斯基、祖連奴兩名新兵於「地標戰」的表現，「朱Sir」則表示二人發揮尚算合格，但相信他們仍要時間適應球隊踢法。

「藍鳥」接下來將面對另一支勁旅曼谷聯，「朱Sir」直言對手實力強勁，預計今仗同樣會是一場硬仗：「喺我角度曼谷聯實力仲比武里南聯優勝，佢前面有幾個巴西球員進攻，同埋成隊用波同中路組織都幾好，唔似武里南聯咁淨係兩邊斬啲波入禁區畀中鋒，兩隊完全唔同踢法。」陣容方面，「朱Sir」透露今仗或作出輪換，而上仗因簽證問題缺陣的尼日利亞籍中場奧拿斯，於周五早上已經歸隊及復操，可趕及候命。