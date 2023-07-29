文尼將去沙特拍C朗 人工再翻倍

拜仁慕尼黑官方證實，沙迪奧文尼正同沙特球隊艾納斯斟介，毋須應付熱身賽對川崎前鋒，據報其轉會費為3,700萬歐元(約3.18億港元)，稅後年薪4,000萬歐元(約3.44億港元)，另加浮動獎金。

轉會專家羅曼諾形容，呢單係三贏交易，拜仁可以出售踢法不合嘅文尼，文尼可以收取更高報酬，艾納斯又可引入一名巨星同C朗拍檔，可謂皆大歡喜，拜仁正加速進行談判，務求盡快將文尼出售。

拜仁上季以4,100萬歐元(約3.5億港元)從利物浦簽入文尼，簽約3年，年薪為隊內頂薪嘅2,200萬歐元(約1.89億港元)，可惜加盟後踢法不合，上陣38場僅入12球，期間更爆出毆打隊友利萊辛尼事件，拜仁高層果斷將其出售，今次如能收回3,700萬歐元轉會費，損失唔算嚴重。

對於31歲嘅文尼嚟講更係人工三級跳，佢由利物浦過檔拜仁，人工已經翻倍，今次再跳槽去艾納斯，據報收取稅後4,000萬歐元，雖然要離開歐洲賽場，但攞到以倍數計嘅報酬，相當美滿。