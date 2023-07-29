愛倫韋特：太極虎可奏凱「哥」

南韓及摩洛哥同樣希望可以於今場在阿德萊德舉行的F組分組賽，可以取得今屆女子世盃決賽周的首場勝仗。

南韓對哥倫比亞時雖然製造了一定的入球機會，但最終都未能轉化為入球，並以0比2落敗。換言之，如果她們保持晉級淘汰賽希望的話，她們定要提升自己的表現，今仗要全取3分才可。

菲亞以16歲及26日之齡，於面對哥倫比亞一仗中成為球隊女子世盃決賽周史上最年輕的上陣球員。我希望這位年青小將今仗面對摩洛哥時，可以獲得更多上陣時間。

哥連比爾帶領的南韓相當依重，曾跟我一同效力曼城的李景敏的進攻力。前車路士球星池笑然也需要交出好表現，而門將尹英傑於對賽哥倫比亞時的第2個失球犯了錯，她定要將這個錯誤拋諸腦後。

摩洛哥教練柏路斯也將希望球隊以0比6大敗於德國腳下後，表現會有所改善。我知道球隊難以完全擺脫這個大敗的陰影，但她們今仗硬撼南韓需要盡快忘記這個不快的回憶。

效力熱刺的露絲娜艾耶妮速度相當高，保持控球在腳能力出色，所以這支首次打入決賽周的隊伍要多點集中將皮球送到她的腳下。

隊長芝芭克亦需要在中場中路交出好表現及為一眾前鋒製造入球機會。

今場賽事將會演變成一場五五波，但我認為南韓最終將可獲勝而回。