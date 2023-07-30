曼聯扑槌7,200萬鎊簽賀蘭特　坦哈格孤注一擲

曼聯夏天第3個收購誕生！Fabrizio Romano同David Ornstein兩大轉會權威記者證實，曼聯已同阿特蘭大達成協議，將以總值7,200萬鎊(約7.2億港元)轉會費收購賀蘭特；阿特蘭大周六(29日)身處英國踢熱身賽，未落場嘅賀蘭特亦同隊友握手道別。曼聯斥巨資收購一名20歲前鋒，領隊坦哈格可以話係孤注一擲。

據報曼聯今次收購方式係先畀6,400萬鎊(約6.4億港元)，另加800萬鎊(約8,000萬港元)獎金條款，賀蘭特早已同意6年合約(5+1年)。阿特蘭大周六作客3比1贏般尼茅夫嘅熱身賽，準備轉會嘅賀蘭特未有落場，完場後佢更走去同部份球員握手道別，日內就可以做體測兼簽約。

曼聯年初開始已着手物色C朗拿度接班人，1月借用韋格賀斯已證實失敗，原本目標係哈利卡尼、域陀奧森漢等星級前鋒，但坦哈格最終孤注一擲，將希望放喺只有20歲嘅賀蘭特身上。英國《太陽報》指，連同之前效力哥本哈根、格拉茨，賀蘭特職業生涯只入過27球，以曼聯嘅收購價，平均每球值260萬鎊(約2,600萬港元)！

成功收購賀蘭特後，曼聯今夏買人開支已接近1.8億鎊(約18億港元)，包括用6,000萬鎊(約6億港元)簽美臣蒙特，以及4,700萬鎊(約4.7億港元)收購門將奧拿拿，據報坦哈格下一個目標係防守中場，頭號獵物係費倫天拿嘅蘇夫恩岩拉伯特。