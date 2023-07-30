打「媽媽牌」　利物浦想借用麥巴比

基利安麥巴比的媽媽兼經理人拉瑪莉(圓圖)是利物浦球迷。

巴黎聖日耳門(PSG)球星基利安麥巴比拒絕續約，亦唔肯轉投希拉爾，去留陷入僵局嘅時候，利物浦乘虛而入，計劃借用呢位24歲法國射手，由於麥巴比嘅媽媽兼經理人拉瑪莉係「死忠」利物浦球迷，有望促成呢單世紀轉會。

基利安麥巴比「躺平」，決心等明夏約滿拎9,000萬歐元(約7.7億港元)「忠誠金」，以自由身轉投夢寐以求嘅皇馬，日前已經表明唔會接受沙特阿拉伯豪門希拉爾開出嘅7億歐元(約60億港元)年薪合約，PSG亦收唔到3億歐元(約28億港元)轉會費，管理層現時非常頭痛，擔心明夏眼白白睇住麥巴比離隊，人財兩失，希望搵方法減少損失。

根據英國《鏡報》爆料，利物浦扮演「救世主」，打算借用麥巴比1季，並會支付一筆「豐厚」借用費及負擔麥巴比嘅人工，如果PSG接受，起碼可以執番些少「補償」，有傳兩間球會已經展開討論。

英國傳媒指呢個係「三贏方案」，利物浦獲得麥巴比加盟，可大幅提升實力爭標，PSG獲得收入及減少巨額薪酬負擔，麥巴比亦可以避免遭PSG雪藏1季嘅風險，繼續有得踢高水平賽事，以最佳狀態等明夏加盟皇馬。

英國《鏡報》指基利安麥巴比並唔抗拒為利物浦效力，最關鍵係佢媽媽兼經理人拉瑪莉係「死忠」紅軍球迷，早於麥巴比效力摩納哥時期，拉瑪莉曾經同利物浦傾過簽入囝囝嘅事宜，麥巴比亦承認的確有其事：「我哋以前有同利物浦傾過，呢支係媽媽最愛嘅球隊。」

根據《ESPN》報道，由於利物浦介入爭奪基利安麥巴比，令皇馬會長皮里茲開始擔心事情有變，可能提早今夏出手收購佢，以免夜長夢多。