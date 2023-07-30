曼聯新星受傷抖兩個月　加速斟介費倫硬漢

曼聯中場新星馬恩奧喺早前熱身賽對皇馬傷出之後，證實傷勢嚴重，預料需要休戰2個月，主帥坦哈格可能加速斟介費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特，補充實力。

曼聯會方發表聲明，指馬恩奧已經飛返英國接受治療，將無緣季初賽事，般奴費南迪斯、卡斯米路、費特等紅魔鬼球員紛紛喺社交網留言，為呢位18歲新星打氣。

曼聯領隊坦哈格一直非常睇好馬恩奧，上年10月提拔佢上一隊跟操，亦有份參加上年12月西班牙之旅集訓，並於對卡迪斯一役射入1球，今年1月英聯盃8強對查爾頓，更加擔任正選。

馬恩奧今次美國之旅熱身賽亦有出色表現，對阿仙奴一役，以正選上陣貢獻1次助攻，幫曼聯贏2比0，早前對皇馬繼續擔正，可惜踢咗6分鐘就受傷。

據悉坦哈格準備新一季為中場大換血，馬恩奧被視為新力量，佢受傷長抖，無疑打亂部署，所以將加快爭取收購蘇夫恩岩拉伯特。坦哈格2015至17年執教烏德勒支時期，曾經同呢位26歲摩洛哥國腳合作過，相信佢可以立即融入曼聯現時戰術系統。