世大運　香港女乒團體賽3連勝晉8強

世界大學生運動會，香港女子乒乓球隊周日（30日）收起杜凱琹和蘇慧音，由林依諾、吳詠琳和李凱敏合力以局數3：0擊敗澳門，協助港隊小組取得3連勝首名出線8強，香港男子隊則以小組次名晉級淘汰賽。

香港女子乒乓球隊今屆賽事以東京奧運女團銅牌成員杜凱琹和蘇慧音，配搭林依諾、吳詠琳和李凱敏出戰女子團體賽。港隊昨日（29日）以3：0及3：1贏蒙古和南韓，周日（30日）出戰最後一場小組賽對澳門，派出林依諾、吳詠琳和李凱敏上陣，3人分別以3：0、3：1及3：1擊敗對手。最終香港以直落3局擊敗澳門，並取得E組首名晉級8強。

男子組方面，首日2：3不敵德國的香港隊，周日於小組賽最後一場派出關文皓、何鈞傑和黃翰林，3人合力以場數3：0擊敗挪威，協助港隊以小組次名出線。

另外，今屆已奪1金1銀的香港武術隊再度出擊，世界盃大學搏擊運動會武術兩金得主沈曉榆在女子劍術登場，以9.576分得第5名，無緣獎牌，下午3時轉戰女子槍術。至於男子南拳銀牌得主劉子龍轉戰南棍得第6名，劉寶欣則在女子南拳以第5名完成。