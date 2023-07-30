愛倫韋特：博菲律賓爆冷攞「威」

前冠軍挪威進入A組最後一輪分組賽對賽菲律賓前只得1分，敬陪小組積分榜末席位置。

教練列莎於首輪分組賽爆冷不敵合辦國新西蘭後，第2輪分組賽的正選陣容作出了巨大變動，球隊最終只能在互無紀錄的情況下，跟瑞士打成平手。

老將希嘉寶於比賽前受傷而被教練列莎列剔出正選名單之中，而效力巴塞隆拿的卡露蓮漢臣也被貶為後備，從而變陣出擊。

但球隊表現不似預期，此舉更加造成了反效果，導致卡露蓮漢臣感到不滿。挪威如今需要交出絕佳表現才能夠出線，我認為古蘿萊頓及瑪琳需要表現得更加好才可。

菲律賓憑著莎蓮娜波丹的致勝入球擊敗了新西蘭，獲得球隊歷來世界盃決賽周的首場勝仗，信心十足，將會為挪威帶來一場硬仗。

她們於首輪分組賽敗陣而回後，交出了反彈表現。莎蓮娜波丹及她的前鋒拍檔卡蓮娜古露今仗面對經驗豐富的挪威，應該要表現得更加落力及提升她們的門前把握力才可。

哈莉朗於後防表現穩健，而門將戴維絲麥丹妮於比賽末段作出了精彩的撲救，為球隊成功保住3分，今仗將會相當忙碌。

士氣高昂的菲律賓將會惡鬥缺乏信心，兼且頭頭碰著黑的挪威，所以，我預計菲律賓將可爆冷獲勝，並成功取得出線資格。