愛倫韋特：新西蘭可贏波晉級

新西蘭及瑞士將會在今場A組最後一輪的分組賽碰頭，一同爭奪晉級16強資格。合辦國新西蘭獲勝的話將肯定晉級，而瑞士只要和波也能夠出線。

我認為新西蘭今仗面對瑞士需要集中精神，從0比1不敵菲律賓的賽事中交出反彈表現。她們今場賽事需要跟擊敗挪威時，交出充滿力量的表現。

面對挪威時攻入致勝入球的漢娜韋堅遜，將要於前線帶領球隊攻堅。我認為她們需要作出更多傳中球，將皮球送到入對方禁區內，所以查姬漢特於邊路的走動舉足輕重。

姬廉高娃領軍的新西蘭亦應該依重隊長阿里萊麗、效力熱刺的中場柏絲華爾及威靈頓鳳凰的貝絲哈塞特等經驗豐富的球員，她們務必要交出好表現。

另一邊廂，瑞士將會在挪威身上取得1分及升上榜首位置而感到高興，她們將希望可以歷來第2次成功晉級到淘汰賽階段。

效力巴黎聖日耳門的32歲前鋒拉蒙娜巴克雯目前為止的表現相當出色，她將再一次嘗試帶領瑞士向對手施襲。

效力阿仙奴的莉亞華迪將要擔任球隊攻守的重要角色，而隊長及中場指揮官瑪莉茲將需要確保至今未失1球的防線保持表現緊密。

但由於新西蘭將會得到主場球迷的支持，我認為她們今仗將可險勝瑞士。