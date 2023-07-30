愛倫韋特：德國表現無與倫比

德國及哥倫比亞於H組的首輪分組賽同樣以充滿說服力的情況下旗開得勝，如今她們將會在這場相當重要的次輪分組賽作出正面交鋒。

德意志大軍以6比0技術性擊倒摩洛哥，效力禾夫斯堡的阿歷珊達波普個人梅開二度。我預期她將會成為今屆女子世盃其中一位入球最多的球員，而她也於首仗攻入兩個入球。

奧貝多芙及中堅希姬蓮雖然沒有上陣，但球員表現依然十分好，今仗21歲的中場奧貝多芙將會傷癒復出，球隊在這位被喻為今屆賽事，其中一位最天才橫溢的球員復出後，球隊表現將會更加好。

效力車路士的紐寶茲於中場挺身而出，表現出色。而卡拉娜布侯及後備入替的舒卓娜同樣交出了好表現。

另一邊廂，哥倫比亞將會為對賽韓國的表現而感到欣慰，事關她們成功抵擋了對方於比賽初段的強攻，並最終成功以2比0獲得分組賽首戰的勝仗。

烏絲美的12碼處理得相當好，為哥倫比亞帶來領先優勢，考慮到今屆賽事已經有多位球員射失了12碼，我認為大家絕對需要給予她讚賞。

效力皇家馬德里的蓮達卡絲杜攻入第2個入球，我肯定由這位年僅18歲的進攻球員領軍的哥倫比亞，將會給予德國更大的考驗。

兩屆冠軍德國今仗面對信心十足的哥倫比亞，需要交出最佳的表現，我相信德意志大軍整體實力較高，今場賽事將可獲勝而回。