倫敦打吡！車仔新兵有料到等睇入球騷

美國舉行嘅熱身賽上演倫敦打吡，車路士硬撼富咸。車仔喺新帥普捷天奴麾下表現回升，新兵尼高拉斯積遜已經開齋，信心爆棚，富咸近兩仗失4粒，明顯以攻代守，隨時合演入球騷。（Now 621周一凌晨2時45分直播）

車仔今夏由前熱刺教頭普捷天奴執教，立即面對球隊「瘦身」行動，尼高路簡迪、高華錫、夏維斯、高列巴尼、奧巴美揚等離隊，幸好「肥普」預咗要重建，除重用上季買番嚟嘅梅迪歷、馬度基外，仲有今夏加盟嘅尼干古、尼高拉斯積遜等新兵。車仔已經踢咗3仗熱身賽，先贏域斯咸同白禮頓，上仗靠尼高拉斯積遜建功打和紐卡素，佢連續兩仗有士哥，有助增強信心，而車仔呢3仗共轟10粒，但只得一仗冇失波，踢法非常進取。

另邊廂，富咸最近有射手阿歷山大米祖域扭計想走人，因此簽入狼隊中鋒魯爾占美尼斯，不過防守不穩，佢哋踢咗兩仗熱身賽，先以3比2險勝賓福特，上仗則淨吞阿士東維拉兩蛋，確係唔多穩陣。加上大家都係試陣為主，相信踢得好開放，入球騷可期。