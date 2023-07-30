德國女足輸波　哥倫比亞爆12.5倍客W

女子世盃H組第2輪爆大冷，2屆冠軍德國陰溝裡翻船，完場補時遭對手絕殺，以1比2不敵哥倫比亞，爆出12.5倍客W，最後一輪德國如果未能擊敗南韓，隨時出局！

德國挾首仗大勝摩洛哥6比0強勢出擊，點知對住哥倫比亞卻嚴重失準，戰至下半場初段更先失守，哥倫比亞憑蓮達卡絲杜射入靚波，52分鐘領先1比0，德國戰至89分鐘先靠奧貝多芙博得12碼，阿歷珊達波普操刀扳平1比1。

如果今場和波，頭場對摩洛哥輸0比1嘅南韓就會即時出局，但係去到補時90+7，哥倫比亞最後一擊，文紐娜華妮嘉絲接應角球頭槌頂入死角，德國一班後衞企晒喺度睇波，哥倫比亞最終絕殺贏2比1。

經過兩輪賽事，哥倫比亞兩戰兩勝得6分排榜首，出線形勢大好，最後一輪對有3分在手嘅摩洛哥，至於同樣兩戰得3分嘅德國，最後一輪就要對0分但仲有一線生機嘅南韓，H組有機會出現3隊同分，要計得失球決定出線席位誰屬。