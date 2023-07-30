曼聯鋒線把握力弱　入波唔慌「多」

熱身賽好戲碼，曼聯繼續美國之旅，迎戰多蒙特。「紅魔鬼」曼聯近期熱身賽整體發揮不俗，但鋒線仍然係球隊「死穴」，現有中前場球員把握力不足，導致入波數字偏少，開操後踢5場熱身賽有4場總入球係2球或以下，曼聯簽入一位可靠射手之前，預料情況難有改善，今仗唔慌多波入。（Now 640周一早上9時直播）

曼聯今夏展開地獄式訓練，至今已踢咗5場熱身賽，有一個共通點，入波同失波都比較少，包括同樣2比0擊敗列斯聯、阿仙奴，小勝里昂1比0，上仗以0比2不敵皇馬，唯一開大賽事係派青年軍為主嘅副選陣容，導致1比3輸畀域斯咸。

紅魔鬼今仗預計會以強陣出擊，問題係前鋒拉舒福特仲未操起狀態，上仗對皇馬踢到隱形。安東尼馬菲奧斯、查頓辛祖等鋒線球員，一向入波產量少，所以領隊坦哈格一直想簽入射手，但仍然未能成事，恐怕未來一段時間，曼聯入波都唔會多。

另邊廂，上季德甲亞軍多蒙特失去中場主力祖迪比寧咸，勢必嚴重削弱組織攻勢能力，會方早前簽入拜仁慕尼黑中場沙比薩，填補位置，但呢位奧地利國腳上季被外借去曼聯期間，表現平平無奇，結果被「退貨」，唔可以同祖迪比寧咸相提並論。加上沙比薩需要時間同新隊友磨合，短期內作用有限。多蒙特近期熱身賽頻頻大勝，皆因對手都係弱隊，並未受到真正考驗，面對傳統勁旅曼聯壓逼踢法，預料將舉步維艱，難以創造入球。