季前熱身賽　傑志不敵曼谷聯　金信煜入波

港超聯球隊傑志繼續於泰國進行友賽，周日（30日）與曼谷聯正面交鋒，上半場憑米基爾及金信煜先後取得入球，惟最終仍以2比3落敗，總監兼主教練朱志光相信球隊狀態已有所上升。

「藍鳥」是役派出丹卓斯基及艾里奧鎮守中路，陳俊樂和米基爾負責後上埋門，金信煜則聯同明加索夫和伊高沙托尼組成前線三叉戟。米基爾及金信煜分別於第12和15分鐘建功，半場與曼谷聯踢成2比2，可惜換邊後再被攻破大門，以2比3告負。

連同上場不敵武里南聯，傑志在泰國熱身賽兩連敗，「朱Sir」坦言兩場對手皆屬於泰國聯賽強隊，令球隊久疏戰陣下踢得更辛苦，但認為「藍鳥」狀態上升，希望藉往後的熱身賽繼續改善不足：「始終大家好耐冇比賽，一嚟就要應付泰國最勁嗰兩隊波，點都會有啲吃力，雖然見到球隊仲有啲位要執執，但最緊要係畀多啲球員落場搵番狀態。」

至於今場擔正出擊兼踢足全場的陳晉一，就指自己已相隔一段長時間未曾參與整場比賽，對適應戰術有頗大幫助。他又稱球隊整體發揮較上場理想，盼望之後針對問題作改進，應付新球季。

傑志之後會在泰國踢多3場友賽，分別在8月1日，2日及6日與猜納犀鳥，烏泰他尼及達叻交手，其中2日和6日的賽事設按次收費直播。