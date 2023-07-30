愛倫韋特：兩軍做「大」騷娛賓

哥斯達黎加及贊比亞在今場對碰之前、經已篤定出局，但今場賽事雙方將會為面子而戰，很大機會可以取得今屆女子世盃決賽周的首場勝仗。

贊比亞上仗對賽西班牙於比賽初段連失兩球，雖然上半場作出了兩個調動，但最終仍然以0比5大敗一場。我認為這支首次打入女子世盃決賽周的球隊，定要痛定思痛，好好把握機會於今場賽事搶分而回。

芭芭拉班達於首兩輪分組賽嶄露頭角，她或許最終將於今仗交出耀眼表現，我感到她會為哥斯達黎加的後防帶來問題。

芭芭拉班達身後得到隊友伊芙蓮卡當高為她製造入球機會，而於中場位置的艾蓮隆古及蘇珊班達將會嘗試控制比賽速度，以及於前場展開攻勢。

對手哥斯達黎加上輪分組賽亦以0比2不敵日本，但我認為，她們有能力於第2次殺入決賽周的最後一場賽事交出更好表現，我預期她們將可攻入一定數量的入球。

效力格拉斯哥城的芝捷拉能夠取得入球，我認為21歲的瑪莉亞莎拉絲是另一位可以產生入球威脅的球員。

加碧娜古蘭、格娜杜絲及卡芙蓮艾華拉杜等經驗豐富的星級球員，亦會為兩位年青攻擊組合球員製造入球機會。

由於兩軍今仗經已沒有包袱在身，將會拼盡爭取勝利，所以我認為最終雙方會打成平手，並會有多個入球出現。