愛倫韋特：狂牛技高一籌 勢贏大和撫子

兩戰兩勝兼經已篤定出線16強的西班牙及日本，將於今場C組最後一輪分組賽作出正面交鋒，但我肯定雙方都希望可以獲勝而回，以加強球隊進入淘汰賽前的信心。

前冠軍日本對哥斯達黎加時，憑著表現出眾的猶本光於3分鐘內連入兩球，協助球隊以2比0勝出。然而，西班牙將會是大和撫子今屆賽事，到目前為止將要面對的最大考驗。

我認為，在以5比0大勝贊比亞一仗中梅開二度的日本中場宮澤日向，是今屆賽事其中一位星級球員，而19歲的藤野青葉亦是其中一位耀眼新星。

日本將需要經驗豐富的熊谷紗希於後防領軍，而效力曼城的長谷川唯則要找出辦法打穿西班牙的防線。

另一邊廂，西班牙上仗連續第2場以5比0的比數，擊敗另一支球隊贊比亞。

狂牛女兵團信心十足，事關效力巴黎聖日耳門的珍妮弗靴莫素於其第100次替國家隊上陣的賽事中個人攻入兩球，錄得50個國家隊入球的里程碑，而佩泰娜絲亦自2022年後首次正選上陣。

邦瑪迪面對贊比亞時表現出色，我預期一對中堅艾蓮柏莉迪絲及伊雲娜安達絲將會保持後防表現緊密，並由後場組織攻勢。

兩支表現十分好及著重控球在腳的球隊，將會在今仗碰頭，但我認為西班牙賽前的近況及走勢較為凌厲，所以我預計她們將可小勝日本，取得此組的首名出線資格。