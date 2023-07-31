車路士奪英超「夏季賽」冠軍　神鋒大爆發！

今夏獲普捷天奴執教嘅車路士，大換血後再見成效，周一(31日)凌晨喺美國舉行嘅英超「夏季賽」2比0擊敗富咸，成功贏得呢個有6支英超球隊參加嘅賽事冠軍。車路士前鋒尼干古今場又有入波，4場季前熱身入3球，有望解決「藍戰士」上季鋒力不足嘅問題，據報佢哋仲扑槌簽入法國中堅阿素迪沙斯，準備新球季大展拳腳。

車路士今場控制戰局，20分鐘就由堤亞高施華喺角球攻勢頂入，去到41分鐘卓克禾美卡前場截擊後起腳射門，富咸門將賓特尼奴擋出不遠，今場演出非常活躍嘅尼干古門前補入，亦係呢位法國前鋒加盟後，4場熱身賽第3個入球。下半場車路士更換大部份球員，結果兩隊再冇入波，車路士贏2比0。

車路士喺「夏季賽」頭2場分別4比3贏白禮頓同1比1和紐卡素，最終以2勝1和成績贏得冠軍，阿士東維拉同紐卡素各得5分排第2位，賓福特3戰只得1分喺6隊入面墊底。車路士由堤亞高施華同列斯占士做代表捧盃，普捷天奴賽後表示：「捧盃總係開心，我認為球員做得好好，短時間內我哋踢咗幾場，依家要繼續好好準備。」

新加盟嘅尼干古同尼高拉斯積遜喺熱身賽表現突出，普捷天奴對呢個前鋒組合亦信心十足：「我哋嘗試令佢哋更加合拍，見到佢哋融合得咁好係一件好事，我哋會係未來2個星期再檢討，睇下係咪需要再簽前鋒，有好球員加入當然歡迎，但我已經好滿意佢哋兩個嘅表現。」

車路士會唔會再買前鋒就未有定案，不過隨住中堅韋斯利科芬拿重傷，車路士亦即刻買人回應，據報佢哋已同摩納哥達成協議，將以3,800萬鎊(約3.8億港元)收購法國中堅阿素迪沙斯，呢位25歲球星係法國上年殺入世盃決賽成員之一，佢嘅加盟令車路士如虎添翼。