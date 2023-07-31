女子世界盃　女狂牛格食格搶Ｗ保首名

今日女子世盃C組首名之爭，由日本火併西班牙。兩隊都係兩連勝提前出線，亦同樣着重傳控踢法，不過西班牙各方面明顯完勝日本，加上近4次交手，「女狂牛」錄得3勝1和，擺明「格食格」，客勝屬信心之選。（Now 630周一下午3時直播）

日本女足經驗輸蝕

2011年女世盃冠軍日本喺小組首仗即以5比0大炒贊比亞，翼鋒宮澤日向梅開二度，前鋒田中美南、植木理子及左中場遠藤純均有進帳，全場射門多達25次，有11次中目標，進攻效率甚高。佢哋上輪亦以兩球輕取哥斯達黎加，得以提早出線。不過日本大部分球員都喺本土比賽，出國搵食球員唔算多，僅得32歲隊長熊谷紗希較具經驗，其餘隊員仲要浸下，戰鬥力未必及得上一眾歐美勁旅。

西班牙由兩大班霸巴塞隆拿及皇家馬德里球員組成，大賽經驗豐富，佢哋未受賽前「兵變」問題影響，首仗以3比0輕取哥斯達黎加，該役控球率高達81%，傳控踢法令對手無力招架。上仗再以5比0擊潰贊比亞，暫以較佳得失球壓住日本排榜首。西班牙無論身體質素、速度及力量都優於日本，贏波首名出線理所當然。