韋少家鄉捧盃迎今季8連勝　獎盃「冧莊」再爛

在F1比利時站被罰在第6位起步的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日表演超車騷，在17個圈不停「見車過車」重奪領先位置，並保持強勢率先衝線，連續8站奪冠盡顯霸氣；就連冠軍獎盃都「冧莊」被破爛。

紅牛「雙雄」今站再次包Q，佩雷斯起步不久已攞到領先位置，而韋斯塔本則被罰延後5位起步，但經過17個圈的追逐，最終在自己家鄉以1小時22分30秒450首先衝線，迎來此站三連冠，並取得今季8連勝的同時收獲本年度第10個分站冠軍，「韋少」僅差一站就可以追平維度爾於2013年所創的分站9連冠紀錄。隊友佩雷斯獲亞席，季軍是法拉利的勒卡歷。

紅牛車隊再贏一站冠軍，車隊排名榜已遠遠拋離對手，而紅牛每逢比賽後讓車手及所有工作人員影張大合照，並會大灑香檳浴祝賀車手成績，而今站同樣有這個傳統，但大家為走避香檳不慎將放在地上的獎盃撞跌，今站獎盃又分開兩截，韋斯塔本望見後不停笑着：「又爛了，獎盃又再爛了！」這是紅牛隊繼上站匈牙利在頒獎台被麥拿侖車手諾利斯無心弄破韋斯塔本的獎盃後，今站的冠軍獎盃都逃不過破爛的命運。

正如紅牛車隊上站在官方社交平台帖文:「我們紀錄破了，獎盃都破了!」今站「雙雄」包辦冠、亞軍，亦讓紅牛車隊奪得今季的12連勝，繼續擴大了這個F1紀錄。至於車手榜總排名，韋斯塔本以314分續居榜首，佩雷斯則以189分排第2，阿倫素以149分暫列第3。