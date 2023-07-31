蘇萊蒙狂轟61分　香港金牛仍負廣西威壯

香港金牛昨日（30日）於全國男子籃球聯賽（NBL）作客廣西威壯，儘管外援蘇萊蒙狂轟61分，但獨力難支，以110：121落敗，累積4勝8負，排名跌到第10，將於周三（2日）作客河南賒店老酒。

金牛今場只有一個外援在陣，蘇萊蒙首節攻入19分，包括3球三分，加上張昊取得6分，領先31：20。金牛第二節進攻失靈，長達4分鐘未有進帳，被對手反超前，完半場前蘇萊蒙射入壓哨三分，仍落後46：53。

換邊後，主隊一度拋離12分，但畢繼光挺身而出，單節貢獻8分，張昊和陳雨生也提供外圍火力，落後80：85進入決勝節。手感發燙的蘇萊蒙追剩1分，奈何主隊三分接連得手，再次拉開比分。最終金牛以110：121落敗，蘇萊蒙37投21中，包括8球三分，狂轟61分；張昊取得13分；梁兆華有5分進帳。

金牛完成7月份賽事，累積4勝8負，排名跌到第10，僅高於河南賒店老酒和武漢錕鵬。金牛場均有23.3助攻，高踞聯盟第1，得分（107.7）、失分（108.6）和籃板（46.4）均為聯盟第5，惟失誤（16.3）排名聯盟第3，往往種下敗因。金牛8月份有5場主場賽事，包括4日對陝西信達、11日對江西贛馳、12日對石家莊翔藍、23日對江蘇鹽南蘇科及24日對長沙灣田勇勝。